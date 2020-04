Twitter, la Roma sponsorizza la squadra ghanese dell'Inter Allies FC. Pallotta commenta: "Come posso avere una maglia?" (FOTO)

La Roma attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, in lingua inglese, ogni settimana ha deciso di sponsorizzare una squadra di calcio in giro per il mondo. Questa settimana è la volta dell'Inter Allies FC, squadra fondata nel 1996 in Ghana come club senza scopo di lucro e che negli anni è riuscita a raggiungere il massimo campionato ghanese. Tra le varie risposte pervenute sotto al post c'è anche quella del presidente giallorosso James Pallotta, che ha commentato con un "Come faccio ad avere una maglia?". A lui ha risposto direttamente il club del Ghana, ringraziandolo e scrivendo che lo avrebbero contattato in privato per trovare un modo.