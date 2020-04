Twitter, la Roma ricorda la rete di Dzeko a Barcellona che propiziò la storica rimonta del ritorno: "L'importanza di questo gol..." (VIDEO)

Due anni esatti sono passati dalla sonora sconfitta subita dalla Roma per 4-1 al Camp Nou, nell'anno della storica cavalcata in Champions League che portò i giallorossi fino in semifinale. La celebre rimonta sui blaugrana, però, non sarebbe stata possibile senza il gol di Dzeko, segnato nel corso della gara d'andata. La Roma lo ricorda così sul proprio profilo Twitter: "L'importanza di questo gol di Edin Dzeko..."