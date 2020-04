Twitter, Kluivert rappresenterà la Roma nel torneo di beneficenza organizzato dall'EA Sports

Mentre la Roma aspetta di conoscere la data per poter tornare ad allenarsi in gruppo sul campo, nella giornata di oggi, precisamente alle 18:45, Justin Kluivert rappresenterà la formazione giallorossa in un torneo organizzato dalla casa videoludica EA Sports su FIFA20 chiamato Stay and Play Cup. L'olandese si scontrerà contro Bernat del PSG. La sfida si basa sul famoso gioco di calcio, in cui ogni giocatore utilizzerà la propria squadra in una partita secca per passare il turno alla fase successiva.

