Twitter, gli auguri della Roma a Voeller: "Vola, tedesco vola" (VIDEO)

"Vola, tedesco vola", con il coro in suo onore la Roma ha ricordato Rudi Voeller. Oggi, l'ex attaccante tedesco spegne 60 candeline e il club giallorosso tramite Twitter ha augurato "buon compleanno" ad uno dei simboli della sua storia. "Vola, tedesco vola. 60 anni oggi per Rudi Voeller. Buon compleanno", il messaggio accompagnato da un video che racchiude momenti e giocate in maglia giallorossa.

?? “VOLA, TEDESCO VOLA!” ? 60 anni oggi per Rudi Voeller ? Buon compleanno! ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/uUZmKQzfR5 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 13, 2020