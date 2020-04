Twitter, gli auguri della Roma a Panucci e Burdisso (VIDEO)

Giornata di compleanni in casa giallorossa: Christian Panucci spegne 47 candeline, Nicolas Burdisso 39. E su Twitter non è mancato il pensiero della Roma per i due ex difensori: "Buon compleanno a Panucci che oggi compie 47 anni" e "buon compleanno anche a Burdisso che oggi compie 39 anni", messaggi accompagnati da due video dei migliori momenti di Panucci e Burdisso in maglia giallorossa. L'ex difensore italiano ha totalizzato con la Roma 315 presenze, l'argentino 131.

Buon compleanno a Christian Panucci che oggi compie 47 anni! ?#ASRoma pic.twitter.com/VeJH5tIucZ — AS Roma (@OfficialASRoma) April 12, 2020