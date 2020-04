Totti, Pjanic e Manolas: la videochiamata di gruppo in ricordo dei tempi giallorossi (FOTO)

La Roma ti resta nel cuore, vale per Francesco Totti, ma anche per tanti altri ex calciatori che sono passati per la Capitale, come ad esempio Miralem Pjanic e Kostas Manolas. I 3 ex giallorossi, infatti, hanno partecipato ad una videochiamata di gruppo con tanti altri collaboratori di quella Roma, a dimostrazione dell'affetto e dell'amicizia rimasta. A testimoniare la rimpatriata gli scatti pubblicati su Instagram sia da Totti.