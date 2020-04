Spotify, le venti canzoni più ascoltate da Pau Lopez

La Roma, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, ha pubblicato la lista dei venti brani più ascoltati dall'estremo difensore giallorosso Pau Lopez. Lo spagnolo ha rilasciato questa lista ai profili social di DAZN. Questi i brani selezionati dal numero 13 giallorosso:

Tusa – KAROL G, Nicky Minaj

RITMO (Bad boy for life) – Black Eyed Peas, J Balvin

Tattoo – Rauw Alejandro

Ocean – KAROL G

Whine up – Nicky Jam, Anuel AA

Il tuo profumo – Fred De Palma, Sofia Reyes

Fai rumore – Diodato

Una volta ancora – Fred De Palma, Ana Mena

Un traguito – Lerica, Belinda

Shallow – Lady Gaga, Bradley Cooper

Lo siento – Beret

Y si fuera ella? – Pablo Alboran, David Bisbal, Antonio Carmona, Manuel Carrasco, Jesse

El patio – Pablo Lopez

90 minutos – India Martinez

Contando lunares – Don Patricio, Cruz Cafuné

Without you – Boyce Avenue

The scientist – Boyce Avenue, Hannah Trigwell

Il cielo di Roma – Aiello

Al telefono – Cesare Cremonini