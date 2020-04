Pallotta: il presidente giallorosso pronto a donare 10mila dollari per la campagna "New York Kicks Coronavirus"

Altro grande gesto di generosità da parte del presidente della Roma James Pallotta, ancora in prima linea contro il Coronavirus. Il numero uno giallorosso ha infatti promesso $ 10.000 per la campagna "New York Kicks Coronavirus", che ha visto 34 diversi club di tifosi riunirsi per affrontare il COVID19- Anche la Roma donerà $ 10.000 per aiutare la campagna di New York.

#ASRoma president Jim Pallotta has tonight pledged $10,000 to the ‘New York Kicks Coronavirus’ campaign, which has seen 34 different supporters’ clubs come together to tackle the #COVID19 crisis.

AS Roma will also donate $10,000 to help the campaign in New York. ?? pic.twitter.com/RjTs5iltG4

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 7, 2020