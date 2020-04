Instagram, Zaniolo innamorato di Roma: "Quanto sei bella..." (FOTO)

"Quanto sei bella Roma quann'è sera". Probabilmente Nicolò Zaniolo avrà pensato proprio a questa frase della celebre canzone 'Roma Capoccia' di Antonello Venditti quando, dal terrazzo di casa sua all'Eur, ha potuto ammirare i colori del tramonto che dipingevano il cielo e i tetti della città di Roma. "Quanto sei bella..." è infatti il commento del centrocampista giallorosso al panorama che si scorge dalla sua abitazione immortalato dal giocatore in una foto e condivisa poi come storia Instagram. A testimonianza di come Zaniolo ormai sia sempre più legato alla Roma, ai tifosi giallorossi e a Roma.