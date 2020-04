Instagram, Villar risponde ai tifosi: "Quando mi ha chiamato la Roma si è realizzato un sogno. Prima di ritirarmi mi piacerebbe tornare all'Elche"

In questo periodo difficile per l'emergenza Coronavirus, in cui dobbiamo rimanere a casa per limitare il più possibile il contagio, i giocatori, tra allenamento e qualche partita alla PlayStation, dedicano gran parte della giornata anche ai social network. Come ha fatto oggi Gonzalo Villar il quale ha deciso di rispondere alle tante domande che i tifosi della Roma e spagnoli gli hanno posto su Instagram.

Chi ti ha impressionato in termini di qualità nella prima squadra del Valencia?

Daniel Parejo dal primo giorno

Qual è la tua serie tv preferita?

Suits

Vorresti tornare all’Elche prima del tuo ritiro dal calcio?

Mi piacerebbe

Ti trovi bene a Roma?

Molto

Cosa consiglieresti a un ragazzo di 16 anni che gioca nella tua posizione in campo?

Umiltà, lavoro e molta pazienza

Qual è il tuo idolo calcistico?

Andrés Iniesta

Qual è il il miglior ricordo della tua carriera fino adesso?

Il mio debutto con la Roma e giocare per il mio paese.

Cosa vorresti per questo finale di stagione?

Poter giocare, qualificarci in Champions e che l’Elche vada ai playoff.

Pensavi che questo anno sarebbe potuto essere quello del tuo decollo?

Dopo un brutto anno come quello passato mi sono preparato a cambiarlo e grazie a Dio è andato tutto bene

Come fai a studiare essendo un calciatore professionista?

Per me è importante studiare oltre che fare il calciatore. C’è tempo per tutto.

Che ne pensi dei tuoi nuovi tifosi?

Sono molto grato per il supporto dei romanisti.

Sei credente?

Si

La tua canzone preferita?

El Fin del Mundo, degli Axolotes Mexicanos

Quando ti ha chiamato la Roma cosa hai pensato in quel momento?

Che il sogno di cui son ossessionato da quando avevo 4 anni si era avverato