Instagram, Veretout mette all’asta maglia e scarpini: "Aiutiamo il personale medico" (VIDEO)

Proseguono le iniziative giallorosse contro il Covid-19. Jordan Veretout ha deciso di mettere all’asta una sua maglia della Roma insieme agli scarpini del suo debutto in Italia. II ricavato sarà devoluto tutto in favore degli operatori sanitari in Francia come il centrocampista giallorosso ha specificato nel video pubblicato sul proprio profilo Instagram: "In questo periodo così difficile metto all’asta una mia maglia della Roma e un paio di scarpini con i quali ho iniziato a giocare in Italia. Il ricavato sarà devoluto al personale medico per aiutarli il più possibile. Restiamo a casa!"