Instagram, Totti: "Mi piace Fonseca, è uno offensivo che non ha paura di niente"

Quattro chiacchiere tra vecchi amici come Francesco Totti e Christian Vieri, i quali si sono ritrovati a scherzare insieme in una diretta Instagram. Tra una battuta e l'altra i due ex attaccanti hanno parlato anche di calcio. In particolare l'ex capitano della Roma ha espresso il proprio pensiero sull'allenatore giallorosso Paulo Fonseca. "Fonseca è bravo. Me ne parlano tutti bene, sia come persona che come allenatore. A me piace, è uno offensivo che non ha paura di niente. Vediamo come va e se iniziano il campionato tra l’altro" le parole di Totti.