VIDEO - Nainggolan in diretta social con Fognini: "Alla Roma ho lasciato il cuore. Il mio essere orgoglioso mi ha fatto cambiare piazza"

Radja Nainggolan non ha mai nascosto il proprio amore per i colori giallorossi, anche dopo aver lasciato la Capitale per approdare all'Inter. Ora il Ninja si trova a Cagliari, dove si è trasferito la scorsa estate con la formula del prestito, e sta trascorrendo lì la sua quarantena. Come tutti i calciatori, oltre all'allenamento a casa, il centrocampista belga passa la giornata dedicandosi anche ai social, come ha fatto oggi, intrattenendosi con il tennista italiano Fabio Fognini in una diretta Instagram. L'ex giallorosso, tra una chiacchierata e l'altra, è tornato sulla sua esperienza nella Roma. "Nella Capitale ho lasciato il cuore perché a livello calcistico, tra lo spogliatoio e i calciatori con cui ho giocato, è stata un'esperienza unica. Purtroppo il mio essere orgoglioso mi ha fatto cambiare piazza" le parole di Radja.