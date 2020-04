Instagram, Moscardelli scherza: "Se sono stato vicino alla Roma? Per fortuna hanno cercato giocatori di livello superiore al mio"

Davide Moscardelli, attualmente capitano del Pisa, è da sempre uno storico tifoso della Roma. L'attaccante ha partecipato a una diretta Instagram nel profilo di Gianluca Di Marzio, parlando della propria passione per il club giallorosso. Queste le sue parole.

Sei mai stato vicino alla Roma?

No, guarda per fortuna no. E’ sempre stata una grande squadra la Roma e ha sempre cercato giocatori di livello molto superiore al mio. Per quello ti dico per fortuna, però sicuramente un piccolo pensiero ogni tanto c’era, però so che sarebbe stato quasi impossibile. Ma va bene così, non si può avere tutto. Già non mi aspettavo più di fare l'esordio in Serie A, non potevo pensare anche di andare a giocare alla Roma, mi accontento del mio piccolo sogno che poi piccolo non è"