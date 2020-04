Instagram, Mancini compie 24 anni. Spinazzola: "Tanti auguri zio!" (FOTO)

Tra i tanti messaggi di auguri che Gianluca Mancini ha ricevuto oggi per il suo 24° compleanno, non poteva mancare quello del suo compagno di squadra, nonché amico di lunga data, dagli anni del Perugia, Leonardo Spinazzola. "Tanti auguri zio Mancio!" è il messaggio del terzino giallorosso rivolto allo stopper ex Atalanta attraverso il proprio profilo Instagram.