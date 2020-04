Instagram, l'indovinello di Florenzi innesca un simpatico botta e risposta. Zaniolo: "Aspetto la soluzione da Antonucci". Pellegrini: "Era difficile?" (FOTO)

In una fase in cui nemmeno per i calciatori c'è molto da fare, Alessandro Florenzi prova ad ammazzare il tempo con un indovinello pubblicato sul suo profilo Instagram e rivolto, fra gli altri a Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Mirko Antonucci. Si innesca così un simpatico botta e risposta tra i 4.

Il primo a dare la soluzione è Zaniolo, che poi lancia una frecciatina a Mirko Antonucci: "Ho imparato dal maestro, aspetto con ansia la risposta di Antonucci..."

Arriva poi proprio la risposta di Antonucci, che dà la soluzione e si raccomanda con Florenzi: "Dillo a Zaniolo"

Arriva poi anche la risposta beffarda di Lorenzo Pellegrini: "Era difficile?". Florenzi chiude il simpatico siparietto rispettendo al numero 7: "Per te no"