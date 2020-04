Instagram, Kluivert scalpita: "Non vedo l'ora di tornare al lavoro" (FOTO)

La noia si fa sentire anche per i calciatori, che non vedono l'ora di poter ritrovare un po'di normalità anche attraverso gli allenamenti. Manifesta la sua impazienza anche Justin Kluivert, che sul proprio profilo Instagram pubblica un'immagine che lo ritrae con la maglia della Roma commentandola così: "Non vedo l'ora di tornare al lavoro".

Emblematica anche una storia pubblicata dall'attaccante esterno olandese: nello scatto un'immagine di gruppo dei calciatori della Roma abbracciati in un'esultanza, con un clessidra a simboleggiare l'attesa dell'ex Ajax.