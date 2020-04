Instagram, diretta Totti-Del Piero. L’ex giallorosso: “Non porto Cristian alla Lazio, mica sono scemo”. L’ex bianconero: “Mi hai fatto rosicare con il ‘4 e a casa’”

Francesco Totti e Alessandro Del Piero si sono “incontrati” oggi attraverso una diretta instagram. L’ex capitano della Roma e grande amico dell’ex bianconero ha dichiarato: “Appena si potrà prendere la macchina faccio il giro del Raccordo h24 (ride, ndr). La libertà è la libertà. Il gesto del 4 in un Roma-Juventus? Quando perdi rosichi. Roma-Juve è una partita diversa da tutte le altre. Poi finita la partita amici come prima. Anche se Maldini diceva ‘amici amici’ ma poi dava certe legnate (ride, ndr)…”. Interviene Del Piero: “Mi hai fatto rosicare con il gesto ‘4 e a casa’”

Rifaresti tutto da zero senza avere alcuna certezza?

Sì. E’ una scelta di vita, può darsi che ti dice meglio. A me mancava solo di vincere la Champions, tu hai vinto anche quella. Col club hai vinto tutto.

Su Mazzone…

Posso dire solo cose positive. E’ così anche nella vita quotidiana. E’ il numero uno. Sono stato fortunatissimo a trovarlo nel momento in cui iniziavo la mia carriera.

Noi abbiamo vinto 8 scudetti sul campo e 6 ufficiali…

Io 9-10 a tavolino (ride, ndr).

Cristian alla Lazio?

Ho detto che facendo l’agente se mi chiamassero Milan, Lazio o Juve, rispondo. Ma Cristian è come me, risponderebbe quello che risponderei io e cioè no. Ma mica so scemo che porto Cristian alla lazio. Ti pare che lo porto alla Lazio (ride, ndr)? Io a Cristian gliel’ho detto: aspetto due-tre anni, poi se non è capace cambia mestiere.