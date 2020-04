Il difensore brasiliano arrivato a Roma a gennaio, Roger Ibanez, ha indicato su Instagram i suoi giocatori preferiti divisi per nazionalità: nell'elenco figurano Kakà per il Brasile, Pirlo per l'Italia, Iniesta per la Spagna, Klose per la Germania, l'argentino Messi, per l'Olanda c'è l'ex Inter Sneijder, Suarez per l'Uruguay, l'inglese Beckham e infine Zidane per la Francia.