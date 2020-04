Ieri Totti e Del Piero hanno ironizzato sulla vittoria del Pallone d’Oro di Fabio Cannavaro nel 2006 e oggi è arrivata la risposta dell’ex difensore, che ha scherzato così durante una diretta instagram con Hernan Crespo:

“I due fenomeni Totti e Del Piero, ieri, parlavano tra di loro e dicevano ‘eh se Cannavaro ha vinto il Pallone d’Oro’… di quei due Ale al Mondiale non giocava e Totti non stava in piedi. Facevano i fenomeni e quindi gliel’ho detto: ‘oh, se avete vinto il Mondiale è grazie a me”