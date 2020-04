Instagram, Benatia e Pjanic ricordano il gol di Balzaretti segnato nel derby 2013: "I brividi"

Prosegue il periodo di quarantena che tutti quanti stiamo rispettando rimanendo ognuno a casa propria. Anche i giocatori fanno lo stesso e, tra un allenamento e l'altro, trascorrono le giornate in famiglia, dedicandosi anche ai social network. In particolare si divertono a fare tra loro dirette Instagram come hanno fatto Miralem Pjanic, tornato nella sua abitazione in Lussemburgo, e Mehdi Benatia, che dall'anno scorso gioca nel Qatar. Durante la chiacchierata i due ex giallorossi notano il commento online di Federico Balzaretti, altro ex Roma, che lo salutato ricordando il gol segnato in quel match contro la Lazio del 22 settembre 2013. "L’uomo del derby. Incredibile, ho rivisto le immagini del tuo gol qualche giorno fa, quando vai a esultare sotto la curva" il commento del difensore marocchino. "Mamma mia, i brividi" afferma il centrocampista juventino. "Era una bestia Balzaretti, tutti i giorni in palestra, un mostro noi eravamo lì a chiacchierare e lui in palestra" ricorda Benatia. "Era Rambo" conferma Pjanic.