Instagram, Amelia: "Non esser mai potuto tornare a Roma è il mio rimpianto" (VIDEO)

GIANLUCADIMARZIO.COM - Marco Amelia, ex portiere delle giovanili della Roma e del Milan, ha rilasciato un'intervista al portale sportivo in diretta su Instagram in cui ha parlato della propria esperienza in maglia giallorossa. L'ex portiere ha detto di esser molto dispiaciuto di non esser mai potuto tornare nella Capitale, nonostante i molti anni di attività. Queste le sue parole.

Hai qualche rimpianto della tua esperienza romana?

Ho fatto tutto il settore giovanile a Roma e quando scelsi di andare via dissi che mi sarebbe piaciuto tornare a Roma. Purtroppo non c'è mai stata occasione, ho fatto la mia carriera lontano da Roma, il rimpianto è quello di non aver avuto la possibilità di tornare. Ma è acqua passata, ho sempre tifato Roma fin da bambino, ho fatto la mia carriera concentrandomi sulle maglie che vestivo, anche se ho sempre avuto un occhio di riguardo per la Roma. Rimane il rimpianto di non essere tornato, ma non ci fasciamo la testa per questo.