Il Roma Club Shanghai dona delle magliette per l'Italia. El Shaarawy: "Il ricavato allo Spallanzani” (FOTO)

Proseguono le iniziative benefiche contro il Coronavirus, l'ultima arriva dal Roma Club Shanghai che ha realizzato delle magliette per dare forza all’Italia con scritto: “Italy be strong“. A supportare l'iniziativa Stephan El Shaarawy che sul suo profilo Instagram ha postato un stories mentre la indossa con queste parole: “Un grazie particolare ai ragazzi del Roma Fan Club di Shanghai per aver disegnato queste magliette a supporto della nostra Italia. Tutto il ricavato sarà devoluto all’ospedale Spallanzani in collaborazione con Roma Cares. Uniti ce la faremo“.