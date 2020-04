Facebook, Dzeko al piccolo Eman scomparso per il cancro: "Sei la mia ispirazione"

"Sei sempre stato la mia ispirazione. Non ho avuto il tempo di dirti quanto fossi orgoglioso di te", così Edin Dzeko saluta il piccolo Eman Salic, giovane calciatore bosniaco venuto a mancare ieri dopo aver lottato contro il cancro. L'attaccante bosniaco ha dedicato un pensiero ad Eman su Facebook:

"Caro Eman,

poco meno di un anno fa, dovevamo vederci e conoscerci. Purtroppo la malattia te lo ha impedito perché dovevi restare a letto in ospedale. Invece ci siamo mandati un video-messaggio, lo ricordo come fosse ieri. Mi hanno detto che eri stato molto felice e che hai sorriso per tutto il giorno. Ricordo anche che era una giornata bellissima con il sole! Oggi è un giorno simile, almeno per il tempo, ma per me è un giorno cupo, scuro, perché ho avuto la notizia della tua prematura scomparsa. Non sono riuscito a dirti quando io fossi orgoglioso di te, piccolo bambino coraggioso, che hai combattuto contro questa tremenda malattia. Sei stato la mia ispirazione e non dimenticherò mai il tuo sorriso gentile e i tuoi occhi giocosi. Non riesco neanche a immaginare il dolore dei tuoi genitori, la tua lotta è stata eroica. Ora sei andato in un mondo migliore, dove nulla potrà farti del male, ci hai lasciato il ricordo di un ragazzo coraggioso e determinato che aveva un cuore grande come il mondo.

Riposa in pace".