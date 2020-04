De Rossi: 14 anni fa la sua unica doppietta in Serie A

Era il 30 aprile del 2006 e la Roma pareggiava al Bentegodi contro il Chievo Verona con un pirotecnico 4-4. La prima edizione della squadra giallorossa firmata da Spalletti presentava Taddei come centravanti e non riuscì a superare gli scaligeri di Pillon nonostante la doppietta di Daniele De Rossi, che fu la prima e restò anche l'ultima della sua storia in Serie A.

14 - #OnThisDay in 2006, Daniele #DeRossi netted the only brace in his #SerieA's career, at Bentegodi against Chievo. Rock.@OfficialASRoma @ASRomaEN #otd #30April pic.twitter.com/qq5wFXctVj

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 30, 2020