Coronavirus, Mirante a sostegno dell'Ospedale Sacco di Milano: "Grazie a chi ogni giorno dà il massimo per combattere il Covid-19" (FOTO)

Come Szczesny così anche Antonio Mirante ha deciso di unirsi alla campagna promossa dalla Reusch #HelpingHands, una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto all'Ospedale Sacco di Milano impegnato in questi giorni nella lotta contro il Coronavirus. "Tutti insieme! Dona ora per sostenere l’ospedale Sacco nella lotta contro il coronavirus. Cliccate sul link nella mia BIO e fate la vostra donazione. Grazie mille a tutti quelli che ogni giorno danno il loro massimo per combattere il virus e grazie a Reusch per lanciare questa campagna!" è il post pubblicato dal portiere giallorosso sul proprio profilo Instagram.