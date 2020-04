Coronavirus, l'infermiere personalizza la divisa con il 22 di Zaniolo: "Ora tifate per noi" (FOTO)

Medici, infermieri e tutti i lavoratori ancora in campo continuano a giocare la loro, e la nostra, partita più importante. Come questo infermiere romanista che ha personalizzato la propria divisa come una maglia della Roma che sul retro porta il nome di Zaniolo. Questo il suo messaggio su Instagram: "Senza mai abbassare la guardia cerchiamo di sdrammatizzare.. Ho sempre visto i calciatori della mia squadra giocare le partite e io a fare il tifo per loro. Ora è il vostro turno fare il tifo per noi, e a noi il compito di fare goal contro il coronavirus".

Per giocare partite così importanti, devi avere la "divisa" giusta. Forza ragazzi, forza Roma! ?❤️ Pubblicato da LAROMA24.IT su Giovedì 23 aprile 2020