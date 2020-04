Coronavirus, la Roma ai tifosi volontari che hanno aiutato a consegnare 200 pacchi ai più bisognosi: "Grazie!" (FOTO)

La solidarietà che la Roma sta mostrando a chi è in difficoltà in questi giorni di emergenza coronavirus è infinita. E per Roma non si intende soltanto il club, ma anche i tifosi che spontaneamente si sono organizzati per supportare la consegna di altri 200 pacchi di Roma Cares in tutta la città ai più bisognosi. È per questo motivo che la società giallorossa, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo social, ha voluto ringraziare i sostenitori romanisti mobilitatisi a sostegno di chi è in difficoltà.

L’#ASRoma è davvero grata ai tifosi che spontaneamente si sono organizzati per supportare la consegna di altri 200 pacchi di Roma Cares in tutta la città ai più bisognosi. Grazie! ?❤ pic.twitter.com/VBSNmGe5Wu — AS Roma (@OfficialASRoma) April 2, 2020