VIDEO - #WeAreOneTeam, l’appello di Dzeko: “Tifiamo tutti insieme per medici, infermieri e cittadini di tutta Italia”

Attraverso il profilo twitter ufficiale della Roma, Edin Dzeko lancia un appello in questo delicato momento di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus. Queste le sue parole in un video messaggio: “In attesa di tornare ad abbracciarci sugli spalti adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra: quella dei medici, degli infermieri e dei cittadini di tutta Italia. We are one team, forza!”