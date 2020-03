VIDEO e FOTO - Spinazzola e la consorte Miriam lanciano la challenge '10 palleggi con mogli'. Jesus scherza: "Lei è più brava di me"

Come passare il tempo in questi giorni in cui siamo costretti a rimanere a casa per l'emergenza coronavirus? Un modo lo ha trovato Leonardo Spinazzola lanciando sui social la nuova challenge '10 palleggi con mogli' consistente nel cercare di fare appunto 10 palleggi con la propria consorte. Il terzino giallorosso, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, testimonia di aver superato la sfida insieme alla moglie Miriam Sette e poi nomina il compagno di squadra Lorenzo Pellegrini e gli amici Mattia De Sciglio, Pierluigi Gollini e Armando Izzo. Un modo per sostenere la campagna lanciata da 'che fatica la vita da bomber' a sostegno degli ospedali italiani che devono fronteggiare questo momento di emergenza per via del diffondersi del COVID-19.

Tra i commenti pubblicati sotto il video condiviso da Spinazzola sul proprio profilo Instagram è apparso anche quello di Juan Jesus che ha scherzato: "Comunque Miriam è meglio di me a paleggiare". "Tu sei un giocatore fantastico, il top" la risposta dell'ex Juventus.