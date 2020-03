VIDEO - La Roma contro il Coronavirus: “Lavarsi le mani con i cori della Curva Sud”

Sugli account social della Roma, arrivano dei simpatici consigli per combattere il Coronavirus: lavarsi le mani a ritmo di Curva Sud. La società giallorossa ha infatti pubblicato un video che mostra tutti i passaggi corretti per combattere l’emergenza sanitaria sulle note del coro “Camminerò insieme a te”. “Visto che per un po’ di tempo non potremo più cantarlo negli stadi, ecco un’altra occasione per utilizzarlo”.

Visto che per un po' di tempo non potremo più cantarlo negli stadi, ecco un'altra occasione per utilizzarlo ?❤️ DAI ROMA!#WashYourLyrics pic.twitter.com/CIl5jWHAk3 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020