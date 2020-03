VIDEO - Kluivert si svaga organizzando un barbecue... Ma in TV

L'emergenza Coronavirus impedisce ancora a chi si trova in Italia di potersi svagare, ed ha privato la popolazione anche dei piaceri più semplici, come può essere quello di un barbecue con gli amici all'aria aperta. Justin Kluivert, attaccante esterno della Roma, ha così deciso di 'simularne' uno con un video direttamente sulla TV del proprio salotto. Un modo ironico di ribadire la nostalgia di una vita non condizionata dal rischio latente della diffusione di Covid-19.

