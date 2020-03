VIDEO - Instagram, Bruno Conti ribadisce le istruzioni per evitare il contagio da Coronavirus: "Mi raccomando, rispettiamo queste regole!"

Scende in campo, nel suo piccolo, anche Bruno Conti, per contrastare l'emergenza Coronavirus. L'ex calciatore della Roma e campione del mondo con la Nazionale Italiana nell'82, ha voluto ribadire in un video postato sul proprio profilo Instagram le indicazioni basilari per evitare il contagio da Covid-19. Dopo averle enunciate, 'Marazico' ha poi lanciato un monito: "Mi raccomando, rispettiamo queste regole!"