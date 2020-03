VIDEO - Coronavirus e...'Grazie Roma' a squarciagola, il club giallorosso: "La gente non ha perso la voce"

Coronavirus o no, l'amore non passa, per la Roma si intende. Tra quarantene in casa causa emergenza ed Italia ferma, si innalza, riconoscibile, dal balcone di un'abitazione "Grazie Roma" di Antonello Venditti, cantata a squarciagola. E l'episodio non è passato inosservato sui social ed anche la Roma ha condiviso il video su Twitter: "Rome may have been locked down, but the locals haven't lost their voice" ("Roma sarà anche bloccata, ma la gente non ha perso la voce"), il messaggio corredato da due cuori, ovviamente giallorossi.

Rome may have been locked down, but the locals haven't lost their voice ?❤️ pic.twitter.com/T8uM7jMd8o — AS Roma English (@ASRomaEN) March 13, 2020

"Grazie Roma" cantata a tutto volume anche in zona Portonaccio: c'è chi si affaccia con la sciarpa e la bandiera dalla finestra e scandisce le parole dell'inno romanista.

GUARDA IL VIDEO