VIDEO - Coronavirus, anche Pellegrini e Manolas a sostegno dell'Ospedale Spallanzani: «Restiamo uniti»

"Da quando sono a casa sto cercando di capire come essere d'aiuto. La risposta è fare una donazione all'Ospedale Spallanzani". Dopo capitani Dzeko e gli ex Cafu e Candela, anche Lorenzo Pellegrini rilancia l'iniziativa della Roma, che nei giorni scorsi ha aperto una raccolta fondi destinata all'Ospedale Spallanzani, in prima linea nella lotta all'emergenza coronavirus. "Non è importante l'offerta, è importante restate uniti", conclude Pellegrini.

È il momento di sostenere chi sta lottando contro il coronavirus giorno e notte.

Diamo il nostro contributo con una donazione all’Ospedale Spallanzani :https://t.co/6A21hKL1AY pic.twitter.com/RZXfuu5vQA — Lorenzo Pellegrini (@LorePelle7) March 15, 2020

L'invito a donare è arrivato anche dall'ex giallorosso Kostas Manolas: "Aiutiamo lo Spallanzani a constrastare il coronavrius, con una piccola o grande donazione, non importa, aiutiamo chi ci sta aiutando"