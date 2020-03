VIDEO - 30 anni fa il colpo di testa di Voeller nel derby del 'Flaminio'

Era il 18 marzo del 1990, nella stagione disputata al 'Flaminio' per consentire la ristrutturazione dell'Olimpico in vista dei Mondiali, e si giocava il derby nell'impianto di viale Tiziano. A risolverlo fu un colpo di testa di Rudi Voeller che regalò la vittoria alla Roma, come ricorda in un tweet il club giallorosso. Quella partita, come tante altre del passato, potete riviverla con uno dei siti consigliati sul nostro manuale di cose romaniste da fare durante la quarantena.

