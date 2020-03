Twitter, un tifoso posta una foto di Florenzi al giorno per otto mesi... E il terzino gli regala la maglia: "Te la sei meritata"

Un corteggiamento durato circa otto mesi quello di un tifoso nei confronti del suo idolo, Alessandro Florenzi. L'ammiratore del terzino ex Roma ha postato su Twitter una foto al giorno del suo beniamino per quasi otto mesi, tentando ti attirare la sua attenzione ed ottenere una maglia autografata. Dopo tanto tempo, finalmente, Florenzi ha risposto ad uno dei tweet di Ragnar Lothbrok - questo il nickname dell'utente - concedendogli in regalo una maglia del Valencia autografata: "Te la sei meritata! Mandami tuo indirizzo in direct e ti spedirò la mia maglia autografata".

Te la sei meritata! ? Mandami tuo indirizzo in direct ti spedirò la mia maglia autografata ? https://t.co/JZOzsQ8boU

— Alessandro Florenzi (@Florenzi) March 1, 2020