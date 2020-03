Twitter, l'appello di Pizarro: "Aiutiamo l'Istituto Spallanzani" (VIDEO)

David Pizarro, ex centrocampista della Roma, tramite il profilo Twitter ufficiale del club giallorosso ha lanciato un messaggio di solidarietà, invitando tutti i tifosi ad effettuare una donazione in favore dell'Istituto Spallanzani. Questo il messaggio del cileno: "Ciao Ragazzi sono il Pek. Vorrei chiedere il vostro aiuto per collaborare per fermare in questo momento il coronavirus. Piccolo o grande che sia all’Istituto Spallanzani. Ricordatevi in questo momento, distanti ma uniti. Dai, forza ragazzi, aiutateci".

? David Pizarro ?❤️ Il messaggio del Pek a sostegno della raccolta fondi a favore dell'ospedale Lazzaro Spallanzani per la lotta al #COVID19 ? Dona qui ➡️ https://t.co/2iePXPaWw0#ASRoma pic.twitter.com/nlD9c9z9D1 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 14, 2020