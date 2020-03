Twitter, la Roma ricorda il derby vinto 5-1 (VIDEO)

A 18 anni di distanza, la Roma celebra una delle vittorie che rimarrà per sempre tra di derby più intensi ed emozionanti per i tifosi giallorossi. Il club, tramite Twitter, ha infatti pubblicato un video con i gol realizzati da Vincenzo Montella (autore di quattro reti) e Francesco Totti nella stracittadina vinta per 5-1 il 10 marzo 2002 contro la Lazio.