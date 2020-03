Twitter, la Roma lancia la #CalcioGoalChain. Un gol contro una squadra italiana: i giallorossi scelgono quello di Nainggolan a San Siro nel 2017

Si moltiplicano, in questi giorni, le iniziative social dei club di Serie A che cercano di ingannare il tempo, per sé e per i propri tifosi, con challenge o rubriche varie. L'ultima idea è della Roma che in mattinata ha fatto partire la #CalcioGoalChain, nella quale ogni squadra deve pubblicare un gol contro un club italiano. Il "tiro" del club romanista è finito contro l'Inter: col video della splendida rete di Nainggolan a San Siro nel 2017. Si attende ora la risposta nerazzurra.

Facciamo partire una #CalcioGoalChain ? ?? Pubblichiamo un gol contro una squadra italiana ▶️ Questa poi proseguirà rispondendo con un gol contro un’altra squadra. Nessun club può essere taggato due volte 1. Iniziamo con Radja a San Siro nel 2017 ? Ora tocca all’@Inter ? pic.twitter.com/RBrkJqivX6 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 18, 2020