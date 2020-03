Twitter, la Roma celebra il compleanno di Veretout e Peres con i migliori momenti dei due in giallorosso: "Tanti auguri!" (VIDEO)

Doppio compleanno in casa Roma nel giorno della sfida di campionato in trasferta contro il Cagliari: a spegnere le candeline sono Jordan Veretout e Bruno Peres, che compiono rispettivamente 27 e 30 anni. Il club giallorosso ha dedicato un tweet ad entrambi i festeggiati, con due video che ritraggono i migliori momenti dei due in giallorosso. "Buongiorno tifosi giallorossi e tanti auguri a Bruno Peres che oggi compie 30 anni!", le parole dedicate al terzino brasiliano. "Tanti auguri anche a Jordan Veretout! Il centrocampista giallorosso compie oggi 27 anni!", l'augurio del club all'ex Fiorentina.

