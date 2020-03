Twitter, la Regione Lazio alla Roma: "Grazie per l'appello. Donate il sangue"

La Regione Lazio attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter ha pubblicato un messaggio di ringraziamento alla Roma, che nella serata di ieri aveva lanciato un appello per donare il sangue, che in questo periodo scarseggia all'interno delle strutture ospedaliere. Questo il messaggio della regione: "Grazie alla Roma per aver condiviso il nostro appello. Dona il sangue, è sicuro ed è consentito".

Grazie a @OfficialASRoma per aver condiviso il nostro appello. Dona il sangue, è sicuro ed è consentito. Per sapere dove e come donare vai qui: https://t.co/l2FCFQKF1Q https://t.co/YIR2C1VjHV — Regione Lazio (@RegioneLazio) March 14, 2020