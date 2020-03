Twitter, il Siviglia si carica in vista della sfida con la Roma: "Insieme possiamo fare molto"

Il Siviglia si prepara alla sfida di giovedì sera contro la Roma, valevole per gli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Lopetegui ha pareggiato questo pomeriggio in casa dell'Atletico Madrid per 2-2. Sul profilo ufficiale di Twitter del club spagnolo è stata pubblicata una foto e un messaggio per caricare il club alla delicata partita di coppa. Questo il messaggio: "Insieme possiamo fare molto. Adesso, Roma, Roma e Roma. Non vediamo l’ora di vedere i nostri tifosi nel nostro stadio per il match di Europa League".

Juntos podemos hacer mucho. Ahora, Roma, Roma y Roma. ⚪️? Muchas ganas de vernos el jueves en nuestro estadio para la @EuropaLeague, afición. ?? ?️#WeareSevilla pic.twitter.com/za46opC2o6 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 7, 2020