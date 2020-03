Twitter, il messaggio di Lamela all'Italia: "Sono con voi e con tutte le persone che lavorano negli ospedali"

Erik Lamela, argentino ex giocatore della Roma ora in forza al Tottenham, ha voluto inviare attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter un messaggio all'Italia e a tutti i medici che stanno combattendo negli ospedali il coronavirus. Questo il suo messaggio: "È molto triste quello che sta succedendo soprattutto in Italia, che è il paese più colpito. Molte persone che muoiono ogni giorno. Voglio inviare le mie forze a tutto il popolo italiano e a tutte le persone che lavorano negli ospedali e stanno dando tutto per salvare delle vite".

