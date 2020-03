Carlo Mazzone oggi compie 83 anni. Nato a Roma, il tecnico ha vestito i colori giallorossi sia da giocatore, per una sola stagione, che da allenatore negli anni '90. Anche la Roma, tramite il suo account Twitter, non ha fatto mancare un messaggio di auguri a "Sor Carletto", tecnico da ben 797 panchine in Serie A.

Happy birthday Carlo Mazzone! ?❤️ The former #ASRoma boss turns 83 today! ? pic.twitter.com/xMBMzujaca — AS Roma English (@ASRomaEN) March 19, 2020