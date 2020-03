Twitter, gli auguri della Roma a Mkhitaryan e sua moglie per la nascita del figlio: "L'ultimo membro della famiglia giallorossa"

Fiocco azzurro in casa Mkhitaryan. E' infatti venuto alla luce da poche ore il figlio del trequartista armeno e di sua moglie, Betty. La Roma ha voluto celebrare l'avvenimento con un tweet sul proprio profilo ufficiale. Queste le parole del club: "Congratulazioni ad Henrikh e sua moglie Betty per la nascita di loro figlio, Hamlet! L'ultimo arrivato nella famiglia della Roma!"

Congratulations to @HenrikhMkh and his wife Betty on the birth of their son, Hamlet! ?

The newest member of the #ASRoma family! ?❤️

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 4, 2020