Twitter, Fonseca festeggia i suoi 47 anni: "Grazie a tutti per gli auguri" (FOTO)

Serata di festa per Paulo Fonseca, che oggi ha compiuto 47 anni. Il tecnico giallorosso, che questa mattina ha ricevuto gli auguri dalla Roma e dalla Uefa, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto che lo ritrae durante la sua festa, circondato da palloncini rossi e con l'immancabile torta di compleanno. "Grazie a tutti per i vostri messaggi" il tweet pubblicato dal portoghese.

Felice 47 ?? Grazie a Tutti! Thank you everyone for your kind messages! pic.twitter.com/NNHyTM0Nl3

— Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) March 5, 2020