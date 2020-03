Napoli, giocatori irresponsabili: Callejon e Llorente si precipitano a fare la fila al supermercato (FOTO)

Infischiandosene completamente delle nuove direttive emanate dal Governo per arginare l'emergenza Coronavirus, sono diversi i cittadini 'illuminati' che hanno pensato bene di correre ad assaltare i supermercati delle proprie città per fare scorte di cibo, provocando file che in molti casi sono arrivate addirittura all'esterno degli esercizi commerciali.

Tra i trasgressori alle nuove direttive ci sono anche alcuni giocatori del Napoli: Callejon e Llorente infatti, dopo essersi "camuffati" con cappello e cappuccio hanno deciso di recarsi insieme al supermercato per fare la spesa in vista dei prossimi giorni. La loro presenza ovviamente non è passata inosservata e i due calciatori sono stati fotografati da un tifoso in fila. Pare che la scelta dei due giocatori sia stata seguita anche da Ospina, come testimonia la storia Instagram della moglie.





Scusate per la delazione, ma Callejon e Llorente nella calca al Carrefour sono esattamente la metafora della morte come Grande livella. pic.twitter.com/LchezJS60T — Paolo Mossetti (@paolomossetti) March 10, 2020