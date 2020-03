Instagram, Zaniolo lavora per recuperare: "Allenamento a casa" (FOTO)

Mentre il campionato è fermo a causa dell'emergenza Coronavirus e tutti, compresi i giocatori, sono relegati nelle proprie case per evitare ulteriori pericoli di contagio, Nicolò Zaniolo non si ferma e si allena per recuperare al più presto dall'infortunio al crociato. Il gioiellino della Roma ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in casa mentre si allena per tornare a disposizione di Paulo Fonseca. A commento dell'immagine solo due ashtag: #stayathome e #trainingathome, che letteralmente tradotti significano: "State a casa" e "Allenamento a casa"

