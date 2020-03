Instagram, Zaniolo fa gli auguri a Luca Pellegrini: "Ti voglio bene" (FOTO)

Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ora di proprietà della Juventus e in prestito al Cagliari, oggi Luca Pellegrini compie 21 anni. Anche Nicolò Zaniolo, suo ex compagno di squadra alla Roma, ha inviato via Instagram gli auguri al terzino: "Tanti auguri Luca, ti voglio bene", il messaggio accompagnato da un cuore.